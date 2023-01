Analist ziet dat Stengs nog moet wennen aan centrale rol: "Hij zal nog vaker van die venijnige tikjes incasseren"

Calvin Stengs zijn stoppen sloegen even door in de match tegen Anderlecht. De middenvelder haalde uit naar Amadou Diawara nadat die druk op hem kwam zetten. Analist Patrick Goots beseft dat hij daar beter aan kan wennen.

De rode kaart was uiteraard terecht. "Niet dat Calvin ­keihard sloeg, maar zo'n beweging hoort gewoon niet thuis op een ­voetbalveld. Dat zal Stengs ook wel ­beseffen. Die fase deed me ­terugdenken aan de match Union - Antwerp van twee weken ­geleden. Ook toen raakte hij ­geïrriteerd door de vele kleine over­tredingen die op hem worden ­gemaakt", aldus Goots in GvA.

"Daar kan hij in zijn ­centrale rol maar beter aan ­wennen. De tegenstander weet ook dat Stengs straffe openingen creëert wanneer hij tijd en ruimte krijgt. Hij zal nog vaker van die venijnige tikjes incasseren. Het is een werkpunt om daar niet op te reageren, want zondag liet hij zijn ploeg in de steek op een moment dat Antwerp de bovenhand had."