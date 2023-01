Vandereycken vernietigend voor Brian Riemer: "Luid roepen en show geven"

René Vandereycken heeft het duidelijk niet voor de nieuwe trainer van RSC Anderlecht.

In zijn column in Het Nieuwsblad haalt analist René Vandereycken fors uit naar Brian Riemer, de trainer van RSC Anderlecht na de match tegen Royal Antwerp FC. “Zoals Riemer nadien over een schitterende prestatie van Anderlecht sprak… Sorry, maar dat hoort meer op de markt thuis, waar een verkoper luid roept en een hele show geeft. Hoewel, op de markt zijn tenminste nog goeie producten te krijgen”, klinkt het.

Want het voetbal van paarswit deugt duidelijk niet. Of toch niet in de zone van de waarheid. “Anderlecht is tegenwoordig niet echt een goed product en dat wil hij toch verkopen. Als je ploeg niet één keer binnen de palen heeft geschoten, hoe kan je dan de zege claimen? Dat hij afgelopen week zei dat Amuzu ooit nog de Gouden Schoen kan winnen, was nog zo’n voorbeeld van die goednieuwsshow.”

En dan verlies je voor Vandereycken alles. “Riemer wil mensen en zijn omgeving bespelen door voortdurend positieve verhalen te vertellen, maar je moet wel geloofwaardig blijven. Daar vrees ik in zijn geval voor. Anderlecht heeft behoorlijk gespeeld tot aan de zestienmeter. Verder niet.”