Venijn zat in de absolute staart in degradatiekraker tussen Kortrijk en Oostende

In Kortrijk stond er een belangrijk duel op de planning tussen KV Kortrijk en KV Oostende. Beide teams hebben (dringend) punten nodig in de degradatiestrijd. Leverde dat ook bijzondere dingen op?

KV Kortrijk wilde in eigen huis zijn sterke reeks verder zetten, maar moest dan voorbij het noodlijdende KV Oostende raken. Bernd Storck posteerde Kadri en Messaoudi in de basiself, waardoor Gueye en De Neve naar de bank verhuisden.

Bij Oostende zelfs nog meer wissels: D'Haese, Dewaele, Atanga en Hornby verschenen er aan de aftrap. Capon bleef ook bij de starters staan en zag de bezoekers meteen met veel grinta aan de wedstrijd beginnen. Atanga miste echter al snel de 0-1.

Wilde wedstrijd

Daarna nam Kortrijk de wedstrijd over. Selemani maakt er al bij al snel 1-0 van, via Messaoudi was de 2-0 zelfs een paar keer erg dichtbij en de Kustboys moesten steeds meer achteruitplooien. Tot op slag van rust dan toch de gelijkmaker viel: 1-1 via Nick Batzner, na een erg knappe voorzet van Hornby.

De tweede helft was dan weer helemaal voor Oostende. Rodin raakte de lat, Batzner de paal en er waren ook via Ambrose kansen om er 1-2 van te gaan maken. Het was wachten tot vijf minuten voor tijd alvorens Ambrose daarvoor zorgde.

De bezoekers op weg naar een verdiende en erg belangrijke driepunter, zou je dus denken. Maar het venijn zat in de staart. Eerst kwam Avenatti dreigen, uiteindelijk was het invaller Gueye die toch nog voor de 2-2 zorgde. Met het gelijkspel schiet eigenlijk niemand écht iets op.