Degradatiekandidaat pakt puntje, coach en speler reageren: "Getoond dat we beter zijn dan iedereen denkt" en "Wel negen kansen"

KV Oostende speelde een goede tweede helft op bezoek bij KV Kortrijk en pakte zo nog eens een puntje, al schiet het daar weinig mee op in de degradatiestrijd. Toch waren de reacties positief bij de Kustboys.

"Ik denk dat we getoond hebben dat we beter zijn dan iedereen zegt of denkt", aldus coach Dominik Thalhammer in zijn reactie na de 2-2 in Kortrijk.

"We hebben getoond dat we kwaliteit hebben. We hadden tot wel negen kansen om deze wedstrijd te winnen. Jammer dat we niet wonnen, maar we zijn op de goede weg."

Kwaliteit

Ook Brecht Capon was al bij al tevreden: "We hebben meer kansen weten te ontwikkelen in vergelijking met vorige week. Dat is al iets positiefs."

"Er zit genoeg aanvallende kwaliteit in de ploeg. Maar we moeten onze momenten nemen en dat doen we opnieuw niet. Een puntje is goed, maar het brengt ons natuurlijk niet veel verder."