Faïz Selemani vol ongeloof over niet gekregen strafschop: "Mijn reputatie tegen?"

Kort na de rust van de partij tussen KV Kortrijk en KV Oostende ging Faïz Selemani neer in de zestien.

De scheidsrechter en de VAR zagen geen strafschop, maar daar dacht Selemani duidelijk anders over. “Voor mij was het een overduidelijke fout”, zei Selemani aan Het Nieuwsblad. “Ik weet niet of de VAR die fase wel gecheckt heeft. Het is niet de eerste keer dat het mij overkomt.”

Selemani ziet andere redenen waarom de penalty niet gefloten werd. “Op het veld van Leuven moest er ook altijd voor strafschop gefloten worden na een overtreding op mij. Die situaties zijn vergelijkbaar. Nu raakte die speler van Oostende mij echt. Misschien speelt mijn reputatie een rol?”

“Maar als het fout is, dan moeten de scheidsrechters toch gewoon fluiten? Het was een duidelijke fout. Sommige beslissingen worden echt in het nadeel van KV Kortrijk gefloten. Ook krijg ik nog eens een gele kaart en waarom? Het was niet eens schwalbe, wel een duidelijke fout.”