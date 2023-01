Vandereycken na onbegrijpelijke rode kaart van Benito Raman: "Dat moet eruit, hij is ook geen onervaren speler meer"

Anderlecht stond met 11 tegen 10, maar toen kreeg Benito Raman zijn tweede gele kaart.

Anderlecht kreeg na de rode kaart van Stengs op het uur de kans om er met 11 tegen 10 nog iets van te maken. Maar een kwartier later vergooide Benito Raman dat overwicht met zijn tweede gele kaart.

Raman ging op eigen helft hangen aan het shirt van Pacho en pakte onnodig geel. Anderlecht hield nadien stand na enkele knappe reddingen van doelman Verbruggen. René Vandereycken vindt het ongebrijpelijk dat Raman daar rood pakte, terwijl er helemaal geen gevaar was.

"Hij heeft zo van die momenten dat hij niet of zeker te weinig nadenkt. Dat moet eruit, hij is ook geen onervaren speler meer. Je zag wel aan zijn gezicht dat hij besefte dat hij iets ongelofelijk verkeerds gedaan had", zegt hij bij Het Niewsblad.