Boekje open over Jesper Fredberg: "Die kant zullen ze nog wel leren kennen in Anderlecht"

Jesper Fredberg is de man bij RSC Anderlecht op dit moment. Het is uitkijken of hij de club naar een hoger niveau kan tillen.

Het is geen leuke job momenteel om aan het hoofd van RSC Anderlecht te staan. Jesper Fredberg moet de club uit het moeras trekken richting de top van het Belgische voetbal. “Jesper laat zich graag omringen met mensen op wie hij blindelings vertrouwt. Hij beschouwt de club als een familie waar iedereen zich moet thuisvoelen”, zegt Nickolai Lund die bij Viborg door Fredberg van video-analist tot assistent werd gepromoveerd aan Het Laatste Nieuws. “Toen we met Viborg op stage trokken, stuurde hij bloemen naar alle echtgenotes van de leden van de technische staf. En een kaartje: 'Bedankt, dat we jullie mannen een week mogen lenen.'” Fredberg kan maar moeilijk met een nederlaag om, zo oordeelt Lund. “Want als er één ding is dat hij háát, dan is het verliezen. Zelfs bij een stom bordspelletje kan hij niet tegen zijn verlies. Die kant van hem zullen ze in Anderlecht nog wel leren kennen.”