🎥 Remco Evenepoel, supporter en voormalige speler van Anderlecht, is ook fan van een andere club: "Iets wat niet veel mensen van mij weten..."

Remco Evenepoel heeft nooit zijn liefde voor Anderlecht verborgen, de club waarvoor hij speelde toen hij jong was. De Belgische wielerkampioen is echter ook nog fan van een andere club.

Remco Evenepoel revalideert momenteel nog steeds van een gebroken sleutelbeen en schouderblad. Deze breuken liep hij op bij een zware val in de Ronde van het Baskenland.

In de voetbalwereld heeft Evenepoel zijn liefde voor RSC Anderlecht nooit verborgen. Hij speelde bij de club voor hij besloot om toch maar een carrière in de wielerwereld te beginnen.

De 24-jarige wielrenner is zo al eens naar het Lotto Park getrokken om er de aftrap te geven. Maar wat we niet wisten, is dat Remco Evenepoel grote supporters is van een andere ploeg... een Engelse club.

Hij plaatste foto's en video's op zijn Instagram-account van hem en zijn partner op de tribunes van het Emirates Stadium. Daar werkt Arsenal zijn thuiswedstrijden af. Hij was aanwezig bij de ruime overwinning tegen Chelsea.

"Iets wat niet veel mensen weten is dat ik sinds mijn jeugd altijd een grote fan van Arsenal ben geweest", begint hij op zijn Instagram-account. "Om na mijn blessure wat stoom af te blazen en voordat we op trainingskamp vertrekken om me voor te bereiden op mijn volgende doel, ben ik voor het eerst naar Arsenal gaan kijken en wat voor een wedstrijd was het!"