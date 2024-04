Franky Van der Elst ziet dat een speler bij Union SG het moeilijk heeft: "Alleen maar fouten"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG kent niet de makkelijkste periode. De club zit met 0 op 12 en moet dringen uit de put geraken.

Union SG pakte 0 op 12 deze Champions' Play-offs. De club verloor vier keer in evenveel wedstrijden. Nu wacht de dubbele confrontatie met Antwerp.

De Brusselaars krijgen donderdag dus een nieuwe kans om hun eerste punten te verzamelen van deze Champions' Play-offs. Maar dan moet het wel stoppen met zo makkelijk tegendoelpunten te krijgen.

Tegen Club Brugge speelde Union geen slechte wedstrijd. Alleen viel er een heel ongelukkig tegendoelpunt, waarna de kopjes leken te gaan hangen.

Voor dit doelpunt was doelman Anthony Moris verantwoordelijk. Franky Van der Elst vindt het jammer dat hij plots wat steken laat vallen. "Het is wel jammer wat er met hem gebeurt in de Champions' Play-offs", begint hij bij de podcast 'Frank en Franky' van Het Nieuwsblad. "Alleen maar fouten, terwijl hij voordien eigenlijk nooit een fout maakte."

Frank Raes vertelt dat hij nooit echt onder de indruk is geweest van de doelman. "Ik heb het eigenlijk nooit echt een 'top top-keeper' gevonden. Hij is wel een goede degelijke doelman, een echt club-icoon."