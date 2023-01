OH Leuven vergeet zichzelf te belonen tegen STVV en kan top 8 niet induiken na gelijkspel

OH Leuven en STVV zijn niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel op zaterdagavond. STVV kwam al na 9 minuten op voorsprong maar OHL werd daarna de betere ploeg. Vanop de stip werd het ook gelijk maar de thuisploeg zal zich vooral de gemiste kansen in de eerste helft beklagen.

STVV begon het snedigste aan de partij in Leuven maar Bruno kon zelfs met zijn arm de voorzet van Boya niet goed genoeg kadreren. Enkele minuten later was het wel raak voor STVV. Okazaki zette de bal laag voor richting Hashioki en die haalde de trekker over door Cojocaru tegenvoets te kloppen in diens korte hoek.

De thuisploeg kwam er in de beginfase maar moeilijk door tegen een STVV dat als geen ander weet hoe ze een voorsprong moeten verdedigen. De wingbacks kropen een halve linie naar achter waardoor het lastig was voor OHL om door de 4-5-1 van STVV te combineren.

Aan het einde van de eerste helft lukte het dan toch, vooral dankzij een fantastische pass van Casper De Norre. Thorsteinsson kon Schmidt wel kloppen maar de bal werd nog van de lijn gekeerd. Daar wachtte Patris om te scoren maar hij kwam een teenlengte tekort om de rebound in doel te werken. Enkele minuten later werd Patris door Nsinghi oog in oog met Schmidt gezet maar de doelman bracht redding met de voet.

OH Leuven ging in de tweede helft op hetzelfde elan door en kreeg ook al snel een strafschop toen Schrijvers zich liet vloeren door Teixeira. Schmidt nam alle tijd van de wereld maar uiteindelijk wist Thorsteinsson de doelman te verslaan. Alles te herdoen.

Leuven pikte gretig het leer uit de nettten met de instelling om op en over de Kanaries te gaan maar het eerste doelgevaar na de gelijkmaker kwam van de bezoekers. Boya pikte de bal op na een corner en vuurde een schot af maar via de knie van Thorsteinsson belandde het leer in het zijnet.

De kansen volgen elkaar daarna in sneltempo op, vooral voor OHL, maar Schmidt liet zich niet vloeren door Dom en Nsinghi. In het slotkwartier ging het publiek nog eens achter de ploeg staan en kwamen de bezoekers er niet meer uit.

Het slotoffensief bracht echter niets op voor de thuisploeg dat allesbehalve tevreden zal zijn met dit gelijkspel. STVV blijft in het klassement één puntje voor OHL staan op een felbegeerde achtste plaats.