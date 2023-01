Teixeira allesbehalve akkoord met penaltyfout tegen OHL: "Ik maak me gewoon groot"

STVV kroop na de voorsprong tegen OHL in de egelstelling maar dat brak zuur op toen OH Leuven in de tweede helft een strafschop kreeg. Een heel lichte volgens dader Teixeira.

"Ik doe mijn armen open, maak me groot. Hij loopt me aan tegen mijn borst en valt", vertelt een duidelijk misnoegde STVV-verdediger Jorge Teixeira terwijl hij tegen de borst klopt om aan te duiden waar Siebe Schrijvers hem aanliep. "Hij lokte de strafschop te hard uit en liet zich makkelijk vallen", is het oordeel van de ervaren Portugese verdediger. Op het einde van de wedstrijd was het pompen voor STVV maar de openingsfase was daarentegen wel heel goed. "Ze konden niets terugdoen tegen ons sterke spel maar je weet dat ze beter in de wedstrijd zullen komen." "Voor de rust behielden we de controle maar na de gelijkmaker kregen ze wat meer vleugels. Maar ik denk wel dat we met een verdiend punt naar huis gaan", besluit Teixeira.