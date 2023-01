Marc Brys steekt teleurstelling niet weg na 1-1: "Wat ben je met complimenten als je de punten niet pakt?"

Niet voor de eerste keer verdiende OH Leuven meer dan dat ze uiteindelijk na 90 minuten behaald hebben. Tegen STVV bleef OHL steken op een 1-1 gelijkspel.

STVV kwam dan wel op voorsprong nadat het in de openingsfase de betere ploeg was, daarna was het de thuisploeg dat de bovenhand nam. Dat zag trainer Marc Brys ook. "Hun fysieke spel bracht ons in de problemen, maar daarna...", klinkt het.

"We hadden veel meer balbezit, het dubbele aantal passes en krijgen voor de rust nog twee geweldige kansen die we niet afmaken. In de tweede helft zetten we dat verder maar zonder resultaat. We verliezen hier vandaag twee punten, nog maar eens", klinkt het bij een ontgoochelde Marc Brys.

De trainer van OH Leuven steekt de teleurstelling niet onder stoelen of banken en blijft doorgaan. "Wat is de betekenis nog van complimenten over goed voetbal als je punten laat liggen? Die punten zijn wel eens dringend nodig. De drang om te winnen moet groter. Dat begint door beter aan de partij te starten. Daar moet je al duidelijk maken wat je wil en waarvoor je wil gaan", besluit Brys.