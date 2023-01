Serge Gumienny niet akkoord met strafschop voor OH Leuven: "Schrijvers speelde het wel slim"

OH Leuven kon dankzij een strafschop een gelijkspel afdwingen tegen STVV.

STVV kwam al vroeg in de match op voorsprong, maar na de rust maakte Thorsteinsson vanop de stop de gelijkmaker na een fout van Teixeira op Schrijvers. “Ref Jan Boterberg floot in OHL-STVV een strafschop voor de thuisploeg omdat hij het een overtreding van Teixeira op Schrijvers vond. Eerlijk gezegd zag ik dat niet meteen”, zegt Sege Gumienny in Het Belang van Limburg.

“De spits draaide weg en ging neer, maar uit de beelden kon ik niet opmaken dat de Truiense verdediger hem op de enkel trapte. Dan is het geen strafschop. Schrijvers speelde het wel slim. Hij ging graag en gretig neer. Voor mij was het eerder een schwalbe dan strafschop.”

Een reactie kwam er niet. “Toch begrijp ik dat de videoref niet is tussengekomen. Het was geen clear error, want Teixeira zat in de rug. Ik denk dat STVV er na hun gesprek met de voetbalbond niet te veel heibel rond heeft gemaakt, omdat ze een punt pakten en het de voorbije weken al van alles is geweest met refs en VAR.”