Sterk STVV verrast OH Leuven in openingsfase: "Werden gewoonweg overpowered"

OH Leuven mocht dan wel de betere ploeg geweest zijn tegen STVV maar in de openingsfase kwam STVV toch niet onverdiend op voorsprong.

Dat besefte OHL-kapitein maar al te goed. "We waren verrast door hoe ze de wedstrijd startten. We dachten dat ze iets afwachtender zouden spelen, loerend op de counter. Maar ze kwamen ons heel hard najagen en dat leverde hen ook een doelpunt op. Ze startten furieus en werden gewoonweg overpowered in die eerste 20 minuten", klinkt het achteraf bij De Norre.

Daarna kwam Leuven echter beter in de wedstrijd maar het lukte pas in de tweede helft om op gelijke hoogte te komen. "Dat moest al in de eerste helft gebeurd zijn", foetert De Norre. "Nu moesten we in de tweede helft nog op zoek gaan naar de gelijkmaker terwijl we net op zoek moesten gaan naar de winning goal."

"Wilden 9/9 maar starten met 1/3"

Een gelijkspel tegen Eupen en een verlies tegen KV Kortrijk, het zit OHL niet mee in het eigen stadion. "Dat is al van voor de WK break geleden dat we nog eens hebben kunnen winnen thuis", herinnert De Norre zich.

"Vooraf wilden we voor 9/9 gaan tegen STVV, Seraing en Cercle maar we beginnen met 1/3. Nu kunnen we best 6/6 pakken want de top 8 blijft de ambitie", besluit hij.