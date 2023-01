Hollerbach zag zijn ploeg wegzakken ondanks goed begin: "Focussen ons te veel op die 0"

STVV begon dan wel goed aan de partij tegen OH Leuven, na 90 minuten waren ze blij met het puntje dat ze konden rapen.

De bezoekers begonnen het beste aan de partij tegen OH Leuven en kwamen dan ook na 9 minuten op voorsprong. "We beginnen heel goed en scoren een fantastische goal maar na 20 minuten stoppen we met voetballen", erkent STVV-coach Bernd Hollerbach.

Vlak voor de rust kwam STVV nog twee keer goed weg maar na de rust werd het toch nog 1-1 en leek STVV lang onmachtig om nog iets terug te doen ondanks de woorden van Hollerbach tijdens de rust. "Ik heb hen nog aangemaand om niet te hard te focussen op die clean sheet maar voor een tweede doelpunt te gaan. Bovendien missen we enkele pionnen in dat defensieve blok", vertelt hij.

"Missen een slimme speler"

Het zal nog een lastige en zware strijd worden voor de Limburgers om in de top 8 te eindigen, dat weet Hollerbach ook. "We missen Konaté en Leistner (beide geblesseerd) maar ook Al Dakhil en Brüls worden gemist (beide getransfereerd). De jongens hebben ervoor gevochten maar we missen een slimme man om de controle te behouden over de wedstrijd. We waren te passief na de 1-0 en zij bleven pushen. Dan moet je tevreden zijn met een punt", besluit de Duitse trainer.