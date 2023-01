Paniekerig Club Brugge kan in Waregem eindelijk nog eens winnen en komt opnieuw de top-4 binnen

Zulte Waregem was sinds de komst van Vormer en Brüls met een nieuw elan het nieuwe jaar ingestapt, terwijl het voor Club Brugge al weken voor geen meter loopt. Restte de vraag wat dat zou gaan opleveren aan de Gaverbeek.

Mbaye Leye moest het tegen Club Brugge doen zonder Ruud Vormer, die tegen zijn moederclub in de tribune moest plaatsnemen. Ook de geblesseerde Gano was er niet bij, Sormo werd dan weer naar de bank verwezen. Jelle Vossen pakte zijn eerste basisplaats na zijn ziekte.

Snelle opener Lang

Het Club Brugge van Scott Parker kwam dan weer met vier nieuwe namen aan de aftrap. Mata, Boyata, Skov Olsen en Jutgla mochten starten in Waregem, Buchanan was geschorst en Mechele, Nusa en Yaremchuk zaten op de bank.

© photonews

© photonews

Het leeuwendeel van de wedstrijd stond Club Brugge op voorsprong. Het was met dank aan de VAR snel op voorsprong gekomen via Noa Lang, die van dichtbij aan de tweede paal de 0-1 op het bord wist te zetten. En snel na de gelijkmaker had Vanaken er op slag van rust na een corner 1-2 van gemaakt.

En toch was blauw-zwart ook in Waregem bijwijlen opnieuw onherkenbaar. Gouden Schoen en natuurtalent Mignolet moest zich een paar keer onderscheiden op pogingen van Brüls en vooral Ndour, terwijl bij die laatste het vizier ook een veelvuldig net niet scherp genoeg stond afgesteld.

Paniek in de tent

Tien minuten voor rust wist hij wel te scoren, door van dichtbij binnen te werken. De verdediging van Club Brugge zag er - met Mata op kop - in die fase ook niet echt goed uit. En ook na de rust dachten we meermaals aan de woorden van Rik De Saedeleer in 1985 tijdens Nederland - België. "Ze gaan lopen, ze gaan lopen, volledig in paniek."

© photonews

© photonews

Paniekvoetbal was het inderdaad bijwijlen bij Club Brugge. Schudden en beven ook, nog meer dan in een sessie van een uur twerken. Hoge ballen die nergens heen gingen, de ene fout na de andere en balverlies dat het geen naam had.

De fans van Essevee bleven er daardoor in geloven, maar de troepen van Mbaye Leye werden wel moe van al het beukwerk. Borja Lopez werd in de slotfase uitgesloten na een fout op de doorgebroken Noa Lang, de gelijkmaker viel niet meer. Club Brugge kwam zo met de schrik vrij én neemt zijn stekje in de top-4 opnieuw in.