Scott Parker eerlijk na moeizame Brugse zege: "Niet het niveau dat ik voor ogen heb, maar ..."

Het goede nieuws voor Club Brugge na de wedstrijd op bezoek bij Zulte Waregem? Het kon eindelijk nog eens winnen na zeven matchen zonder driepunter. En daarmee is alweer veel gezegd, want het spelpeil was er niet helemaal naar.

Paniek achterin, weinig druk naar voren en heel veel slordigheden. Wie Zulte Waregem - Club Brugge zonder voorkennis zou hebben gezien, zou zich zeker het eerste uur misschien zelfs kunnen hebben afgevraagd wie de staartploeg precies was.

Maar: de drie punten gingen wel mee naar Club Brugge en dus was Scott Parker gezien de omstandigheden een gelukkige coach: "De drie punten zijn het belangrijkste na deze moeilijke wedstrijd. Dit doet deugd."

Geen schoonheidsprijs

"Een schoonheidsprijs? Neen, die hebben we niet gewonnen. Er is nog veel werk aan de winkel op vele gebieden, voetbaltechnisch was het niet goed genoeg. Het was een 'scrappy game', maar we toonden wel mentaliteit."

"Dit is niet het niveau dat ik met deze club voor ogen heb, maar we zitten in een moeilijke periode en dan is een driepunter heel belangrijk. Het is het enige dat op dit moment telt."