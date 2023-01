Degryse zag meer geluk dan kunde bij Club Brugge: "Ze zullen 30 procent moeten verbeteren om februari door te komen"

Club Brugge kon eindelijk nog eens winnen, maar de zege tegen Zulte Waregem kwam er ook niet zonder slag of stoot. Essevee maakte zelfs aanspraak op een punt. Marc Degryse ziet dat er nog heel wat werk is om de zware februarimaand door te komen.

"Club wint eigenlijk met wat geluk of opportunistisch. Zulte Waregem verdiende een punt, maar door omstandigheden of pech, zoals die kopbal van Vossen tegen de paal, hebben ze het niet gered. Ik kon niet zien dat dit Zulte Waregem zestiende staat - met Vormer bijgerekend is er genoeg kwaliteit om niet te zakken", zegt Degryse in HLN.

Collectief schort er nog steeds iets bij blauw-zwart. "Voorlopig teert Club te veel op flitsen. Vanaken pikt wel nog eens een goal mee, maar de beste Vanaken zagen we niet. Lang groeit, maar heeft nog veel marge. Een exponent voor het mindere spel vond ik die slecht uitgespeelde counter in de slotfase door Skov Olsen met Sowah en Lang naast hem. Een ploeg in topvorm maakt die counter klinisch af tot 1-3, maar Club speelt nu niet als een topclub."

Het zal snel moeten beteren, want... "Volgend weekend naar Antwerp, dan thuis tegen Union en Benfica, gevolgd door de derby en AA Gent... Club zal zich 30% moeten verbeteren om die maand goed door te komen."