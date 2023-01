Clinton Mata doet bekentenis aan Franky Van der Elst: "Hij zuchtte en deed zijn verhaal"

Clinton Mata is niet de speler die iedereen verwacht dat hij is en daar is duidelijk een reden voor.

Ook voor Clinton Mata loopt het niet zoals hij het graag zou willen bij Club Brugge. “Aan de foutjes die hij maakt merk je dat hij niet de Mata is die iedereen wil zien. En dat komt volgens mij toch door zijn enkel, die is niet oké”, zegt Franky Van der Elst aan Het Nieuwsblad. Het is een blessure die hij opliep op 2 september. Daarin verviel hij al een keer en het lijkt nu ook nog niet in orde. Dat bekende Mata zelf twee weken geleden. “Na de match tegen Anderlecht begon hij er tegen mij over zonder dat ik ernaar vroeg. Ik stond voor Eleven langs de lijn, hij passeerde en ik vroeg hoe het met hem ging. Hij zuchtte en begon direct over zijn enkel. Hij zei dat hij vooral ook last heeft als hij moet herbeginnen na de rust.”