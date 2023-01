Mbaye Leye bevestigt nakende transfer en komt met fijne humor: "Met zestien miljoen euro kochten we misschien zestien spelers"

Zulte Waregem kon tegen Club Brugge geen punten pakken en staat de komende maanden nog steeds voor een zware opdracht om in eerste nationale te kunnen blijven. En dus moet er misschien nog wel wat versterking komen ...

Zulte Waregem haalde met Ruud Vormer en Christian Brüls twee kleppers in huis voor op het middenveld, maar ook achterin kan er zeker nog wel wat versterking bij. Tambedou is nog even buiten strijd, tegen Club Brugge had Timothy Derijck wat last en slikte Borja Lopez een rode kaart.

"Ik wil graag nog een doelman, een verdediger, een spits, een ..., Ik wil nog heel veel", aldus Mbaye Leye met de glimlach op zijn persconferentie na de wedstrijd. "Maar we moeten ook naar onze budgetten kijken natuurlijk."

Zestien miljoen

"Kijk maar naar Transfermarkt en de prijzen, bijvoorbeeld bij Club Brugge. Als wij zestien miljoen hadden, dan kochten we misschien zestien spelers", leek hij te verwijzen naar de recordtransfer van Roman Yaremchuk.

Maar met Karol Fila is er wel een extra (vleugel)verdediger op huurbasis op komst. "We zitten dichtbij een verdediger", gaf Leye toe. "Als je niet de grote budgetten hebt, dan moet je soms ook slim zijn in het zakendoen."