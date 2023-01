Scout van Italiaanse topclub gisteren in Lotto Park voor één bepaalde speler van Anderlecht, maar die is niet te koop

Anderlecht heeft met Julien Duranville al één van zijn talenten verkocht. Daardoor is er geld in het laatje gekomen, maar er is nog interesse voor de jonge gasten. Inter stuurde gisteren zelfs een scout, specifiek voor Zeno Debast.

Debast speelde een sterke match en de scout zal dus met een positief rapport naar huis getrokken zijn. De 19-jarige verdediger staat op het verlanglijstje van de Italiaanse topclub, maar Anderlecht heeft geen enkele intentie om hem deze winter al te laten vertrekken. Debast heeft nog een contract tot 2025 en wordt momenteel als onmisbaar gezien. Volgende zomer maken ze wel kans gezien hij heel snel een stevige reputatie aan het opbouwen is en zijn marktwaarde al op 8 miljoen wordt geschat. Heel lang zal hij dus ook niet houdbaar zijn.