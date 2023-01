🎥 Bondsparket eist forse schorsing voor Calvin Stengs

Calvin Stengs werd zondag uitgesloten in de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Royal Antwerp FC.

Calvin Stengs ging zondag stevig in de fout met een slaande beweging richting Anderlechtspeler Amadou Diawara. Het bondsparket eist voor Stengs een schorsing van drie speeldagen effectief, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Er komt ook nog een week voorwaardelijk en wellicht ook een boete bij. Aan Antwerp om te beslissen of ze met deze minnelijke schikking kunnen leven of tegen het voorstel in beroep gaan. De beelden van het incident kan je hieronder nog eens opnieuw bekijken.

Na de wedstrijd was te horen dat Stengs tot 8 wedstrijden schorsing kon krijgen. Mark van Bommel liet weten dat Stengs zei dat hij Diawara niet geraakt heeft toen hij uithaalde.