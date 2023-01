Indicatieve tabel van Pro League duidelijk: Stengs kan heel lang aan de kant zitten

Calvin Stengs liet zich zondag verleiden tot een heel domme actie. De Nederlandse middenvelder kreeg het aan de stok met Amadou Diawara van Anderlecht en haalde uit met gesloten vuist. Een actie waar ze bij de Pro League niet mee lachen.

De indicatieve tabel voor soortgelijke fouten is duidelijk: een schorsing van minstens twee weken, maar die kan oplopen tot acht weken. Dante Vanzeir kreeg vorig seizoen vijf speeldagen aan zijn broek na zijn slag aan Charleroi-speler Ozornwafor. Stengs raakte Diawara wel niet vol, maar in zulke gevallen wordt meestal gekeken naar de intentie. Het zou dus ergens in die buurt kunnen liggen.

In ieder geval zou een lange schorsing Mark van Bommel slecht uitkomen, want hij vormt een sterk duo met Arthur Vermeeren. "Dat is een combinatie die past. Het zou voor ons heel slecht uitkomen als we hem lang moesten missen. Maar dat is aan het Bondsparket. We zullen wel oplossingen vinden."