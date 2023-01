Riemer doet smeekbede aan zijn spelers: "Trap asjeblieft eens op doel!"

Hij moet het op zijn persconferentie zowat drie keer herhaald hebben: "Waarom schieten ze niet op doel? Ik begrijp het niet!" Brian Riemer had het dan over zijn aanvallers, die blijkbaar vergeten zijn dat ze ook eens hun eigen kans mogen gaan.

Riemer zag Anderlecht wel een goeie wedstrijd spelen. "We kwamen makkelijk aan de zestien, we konden de bal bijhouden en ik zag goeie combinaties", begon hij met het positieve. "Maar we hebben niet genoeg op doel geschoten", voegde hij er onmiddellijk aan toe. "En daarnaast moeten we stoppen met onszelf in de voet te schieten met domme beslissingen."

"Je kan er niet omheen: die tweede gele kaart van Benito was gewoon dom. Hij is er helemaal het hart van in. Waarschijnlijk was hij vergeten dat hij al geel had. Dat kan wel gebeuren in een match. Ik begrijp wel niet waarom hij die eerste krijgt. Het ging vandaag weer te veel over scheidsrechterlijke beslissingen, vind ik."

Maar terug naar de pogingen op doel. "Ik heb teams gecoacht waar ik tegen de aanvallers moest zeggen om niet te schieten en naar de pass te kijken. Hier moet ik het omgekeerde doen: ik moet ze smeken om eens op doel te schieten. Da's echt vreemd, want ze doen alles goed, maar op het moment dat ze de held kunnen worden, kiezen ze ervoor om iets anders te doen."