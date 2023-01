Jurgen Ekkelenkamp na teleurstellend gelijkspel op Anderlecht "We kunnen wel leven met een gelijkspel"

Antwerp ging vandaag op bezoek in het Lotto Park bij Anderlecht. Na een teleurstellend gelijkspel moet Antwerp snel de kopjes rechten voor de halve finale in de Beker van België tegen Union.

"Het was geen normale wedstrijd met rode kaarten langs beide kanten. De eerste helft voelde niet echt lekker voor ons. In de tweede helft hebben we wel wat meer kansen gecreëerd, maar ik denk dat een gelijkspel wel terecht is. Vandaag zijn we niet blij met een punt, maar ik denk wel dat het verdiend is dat we hier een punt pakken", begon Jurgen Ekkelenkamp in de mixed zone na de wedstrijd. De Nederlander had wel respect voor de tegenstander van vandaag: "Anderlecht is een lastige tegenstander, maar nu gaan we gewoon weer verder naar de volgende wedstrijd in de Beker van België. De focus ligt nu volledig daarop", ging hij verder.

Ekkelenkamp zag zijn landgenoot en ploegmakker Calvin Stengs een onnodige rode kaart pakken. "Ik zag wat in m'n ooghoek gebeuren, maar echt goed heb ik het niet gezien. Ik ga niet over spelers praten van andere clubs, maar misschien heeft hij zich wel wat in de val laten lokken door hen. Dat moet hij in de toekomst zien te voorkomen", legde Ekkelenkamp uit. "We hebben al heel wat blessures op het middenveld. De schorsing voor Stengs is dan ook echt niet lekker. Het was geen slimme actie, maar hij heeft zich wel al geexcuseerd voor de groep. We moeten nu verder met de spelers die we hebben, maar ik hoop dat hij snel terugkomt", besloot de 22-jarige middenvelder.

Photonews

Antwerp speelde vorige week een prachtige wedstrijd tegen Standard. Vandaag zagen we dit Antwerp echter niet. "Nee, dat klopt. Het was vandaag wat minder, maar dat kan een keer gebeuren. Gelukkig hebben we geen goal tegengekregen. Anderlecht is gewoon een grote club en hier op verplaatsing komen spelen is gewoon lastig. Dat hadden we dan ook wel verwacht", verklaarde Ekkelenkamp. Ondanks het mindere spel kwam Antwerp wel heel dicht bij de 0-1, maar Bart Verbruggen hield z'n netten schoon. "Er is wel wat teleurstelling aangezien wij misschien de betere kansen hadden, maar we kunnen wel leven met een gelijkspel", besloot de Nederlander.