Van Bommel ontgoocheld na gelijkspel in Anderlecht: "Ze hebben zelfs niet op doel geschoten" en "Calvin zegt dat hij hem niet raakte"

Het was zo'n wedstrijd die twee kanten uit kon, maar volgens Mark van Bommel had Antwerp altijd aan het langste eind moeten trekken. Maar was de offensieve onmacht van The Great Old niet even groot als die van Anderlecht?

Van Bommel was duidelijk na de match. "Dit zijn twee verloren punten. Het leek erop dat Anderlecht de eerste helft veel beter was. Maar dat kwam ook omdat Vertonghen drie-vier man voorbij gaat. En zij gaan natuurlijk ook het penaltymoment aanhalen. Voor de rest zijn ze niet gevaarlijk geweest. We zijn verdedigend nooit in de problemen gekomen. Ze hebben volgens mij niet eens op doel geschoten", aldus de Antwerp-coach.

De rode kaart voor Calvin Stengs was natuurlijk ook een item. Antwerp dreigt hem voor heel wat weken te moeten missen gezien de beweging die hij maakte. Of hij de speler raakte of niet, maakt daarbij niet zo veel uit. "Calvin zegt dat hij hem niet geraakt heeft. Ik denk dat de speler van Antwerp ook wel iets doet. Hij kreeg eerder ook al een zwaar overdreven gele kaart. Het was vergelijkbaar met die speler van STVV (Koita) die rood kreeg. Als je gevoetbald hebt, weet je dat dit geen geel is. Hoelang we Calvin gaan missen? Dat zal het Referee Department wel beslissen."

Van Bommel moest ook wel toegeven dat Antwerp zelf weinig creëerde. "We hadden twee grote kansen met Balikwisha en Muja. Het probleem is dat we met drie snelle spelers voorin speelden en je dan al snel geneigd bent met de lange bal te spelen, terwijl we dat moeten afwisselen."