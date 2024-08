Efficiënt Anderlecht gaat met drie punten lopen bij Antwerp dat kansen niet afmaakt

Anderlecht heeft de eerste topper van het seizoen gewonnen. Paars-wit versloeg Antwerp in het Bosuilstadion met 1-2. Hoewel Antwerp de betere kansen en een hogere xG had, was het de efficiëntie bij Anderlecht die hen de drie punten opleverden.

Antwerp als beste uit de kleedkamer

Antwerp kwam als beste ploeg uit de startblokken in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Gyrano Kerk kreeg na amper 5 minuten al een dot van een kans maar raakte van dichtbij niet voorbij Colin Coosemans. Vervolgens waren er nog schoten van Chery, Janssen en Doumbia van buiten de 16. Vooral die laatste mikte zijn schot zeer goed maar Coosemans moest niet ingrijpen.

Maar Anderlecht als eerste op scorebord

Anderlecht kwam langzaam maar zeker beter in de partij en controleerde meer en meer het balbezit. Echt tot kansen komen was echter een lastige opgave voor Paars-Wit. Hun eerste echte kans was wel meteen raak. Sardella haalde de achterlijn en legde terug tot bij Dolberg. Die haalde in één tijd uit en via Lammens verdween de bal in doel.

Anderlecht had de bovenhand maar kon die niet vasthouden want enkele minuten na de openingstreffer reageerde Antwerp stevig. Coosemans bracht eerst nog redding op het lage schot van Costa, vervolgens moest Rits met een sliding alle zeilen bijzetten om Janssen het scoren te beletten.

Het was echter uitstel van executie voor een matig uitvoetballend Anderlecht want enkele minuten later lag de bal dan toch in het mandje. Odoi verlegde het spel fraai waarna Janssen via Ondrejka de vrijstaande Kerk vond aan de tweede paal. De Nederlander kon haast niet missen van dichtbij en deed dat ook niet :1-1 bij de rust.

Intense tweede helft

Net zoals in de eerste helft, kwam Antwerp ook in de tweede helft als beste uit de kleedkamer. De eerste kans was voor Janssen die naar de eerste paal liep om met een hakje de lage voorzet van Bataille richting doel te verlengen maar Vertonghen bracht redding met een sliding.

Het was zoeken naar grote kansen in de tweede helft. Buiten enkele schotjes moeten we daarvoor al vooruitspoelen naar het laatste kwartier wanneer Dolberg na een combinatie met Dreyer vanuit een schuine hoek staalhard op de paal trapte.

Anderlecht efficiënter

Kansen van Antwerp kwamen altijd tesamen en dat was ook nu niet anders. Chery besloot eerst nipt naast, vervolgens Janssen met een afstandsschot op het dak van het doel. Daarna schudde Janssen Simic van zich af om Chery diep te steken maar die besloot pal op Coosemans.

Het leek erop dat we geen winnaar zouden krijgen maar Anderlecht toonde zich efficiënter dan zijn tegenstander. Verschaeren kreeg de bal vanop rechts van Leoni, behield het overzicht met de rug naar doel om te verlengen richting Ashimeru die vrijstaand de 1-2 kon scoren.

De Roeck greep nog in met een driedubbele wissel maar die kwam te laat om het tij nog te keren voor Antwerp. Ook Alderweireld werd nog naar voren gestuurd om mee naast Janssen oorlog te maken maar tevergeefs voor Antwerp. Anderlecht is dan weer na Wetserlo de tweede ploeg die 6/6 pakt. Enkel Gent kan daar nog bijkomen vanavond.