De Roeck tussen hoop en vrees voor de rest van de transferperiode: "Eerst zien dat er daar niks meer vertrekt"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jonas De Roeck was best tevreden met de prestatie van Antwerp ondanks het verlies tegen Anderlecht. Dat valt ook te begrijpen. The Great Old creëerde enorm veel kansen, maar het ontbrak aan efficiëntie. En ook dat valt te begrijpen.

De Roeck zag de opties in de aanval bij Antwerp gedecimeerd worden tijdens de mercato. En echt veel nieuwkomers mocht hij daar nog niet verwelkomen. "We zijn bezig met een extra spits. Iedereen ziet dat we daar nog iets kunnen gebruiken", aldus De Roeck.

Maar de transfermercato van Antwerp kan nog alle kanten uit. "Eerst zien dat er aanvallend niks meer vertrekt. Elke club in de Jupiler Pro League zit daar in hetzelfde schuitje. Maar we willen ons zeker nog versterken."

De spoeling was tegen Anderlecht dan ook heel dun aangezien ook Balikwisha nog uitviel voor de match. “Verder onderzoek moet meer duidelijkheid brengen”, aldus de Antwerp-coach.

Zo moest De Roeck ook weer teruggrijpen naar het Van Bommel-recept: Toby Alderweireld de loopgraven insturen. "Waarom zouden we veranderen waar de spelers zich goed bij voelen?", vroeg hij zich af.

“Ik zal niet zeggen dat het vorig seizoen altijd heeft opgebracht, maar af en toe wel. In de laatste vijf of tien minuten, als je moet drukken en drukken, brengt het soms een nieuw elan. Vandaag trouwens ook, we werden toch weer iets gevaarlijker.”