Sensatie op Den Dreef: swingend OH Leuven pakt ontstellend zwak KRC Genk helemaal in

OH Leuven heeft zaterdagavond met 2-1 gewonnen van KRC Genk. Die uitslag kwam er na een goede partij van de thuisploeg, en een bijzonder zwakke vertoning Genk.

KRC Genk en OH Leuven namen het zaterdagavond tegen elkaar op. Beide clubs speelden gelijk op de eerste speeldag en waren op zoek naar hun eerste doelpunt. Bij OHL kregen we het basisdebuut van Birger Verstraete te zien, daarnaast kwam ook Vlietinck in de ploeg. Fink koos voor Hrosovsky om de afwezige Nkuba te vervangen.

De thuisploeg begon scherp aan de partij, maar Genk nam de wedstrijd toch al snel in handen. Maar het viel op dat het te plat was bij Genk. Balbezit en aanvallen draaiden nooit op een echte kans uit.

Leuven langs de andere kant was wel efficiënt. Nadat Kayembe op kinderlijke wijze zich de bal laat afsnoepen door Maertens, kon die voor doel gooien. Maziz pakte het cadeautje zonder nadenken uit en zette OHL op voorsprong.

© photonews

Genk bleef meer balbezit hebben, maar kon niets creëren. Aan de andere kant was het vaker gevaarlijker. N'Dri had op het halfuur altijd de 2-0 op het scorebord moeten zetten. Hij was voorbij iedereen, zelfs Penders, maar tikte het leer te ver voor zich uit waardoor hij balverlies leed.

Die 2-0 kwam er dan toch, iets later. Vlietinck werd diep gestuurd op rechts en werkte uitstekend af via de paal. De lijnrechter gaf buitenspel aan, maar Sadick stond centraal niet goed opgesteld waardoor het een geldig doelpunt was.

Boegeroep bij het rustsignaal, en nog eens wanneer de Genkse aanhang hoort dat Karetsas, de enige op niveau, van het veld moest. En zeker niet onbegrijpelijk, een minuut waren we aan het spelen en het was weer prijs voor OHL. N'Dri kwam oog in oog met Penders, die opnieuw werd geklopt. Het doelpunt werd nadien wel afgekeurd voor een fout op de ingevallen Yira Sor voordien.

Op het uur konden de Limburgers dan toch de aansluitingstreffer maken. Op aangeven van Sor trapte Tolu de bal van zeer dichtbij binnen. Leuven begon het iets moeilijker te krijgen tegen de vijf aanvallers van Genk. De bezoekers bleven zoeken naar de gelijkmaker.

© photonews

Ondanks de lichte verbetering na de rust, kon Genk die niet vinden. Invaller Thorsteinsson besliste de wedstrijd door de 3-1 tegen de touwen te knallen, na een chaotische actie een bal op de lat van Schrijvers.

OH Leuven kon zo de drie punten thuishouden. Bij Genk is er serieus wat werk aan de winkel... Afgelopen seizoen stond het defensief wel goed, maar daar was in Leuven niets van terug te vinden.