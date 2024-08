Westerlo straft zwakke eerste helft van KV Mechelen genadeloos af en beleeft droomstart met 6 op 6

Zou KV Mechelen of Westerlo kunnen spreken van een geslaagde start na twee speeldagen? Dat was de inzet van het duel tussen de twee streekgenoten Achter de Kazerne. Het is Westerlo geworden dat zich op de borst mag kloppen: het pakt 6 op 6. KVM liet het vooral voor rust liggen.

Te veel slordigheden en te weinig doortastendheid in de duels: deze zaken beletten KVM om zijn beste spelers aan het voetballen te krijgen. Westerlo gaf ook niet meteen een denderende indruk. Zo werd het een eerste helft zonder kansen vanuit het veldspel. Er zijn echter nog andere manieren om te scoren, weten ze bij Westerlo.

© photonews

Na balverlies van Lauberbach moest Raemaekers in de tackle gaan op Sayyadmanesh. Deed de verdediger dat feilloos? De VAR riep alleszins ref Van Driessche naar het scherm. Die vond het na het bekijken van de beelden een penalty waard. Madsen klaarde de klus. Toen Vuskovic ook nog eens raak kopte op corner, stond het 0-2.

Hasi brengt verse krachten

Hasi had na die slechte eerste helft van zijn team genoeg gezien en bracht Storm, Belghali en Bafdili erin. Simons deed ook één wissel uit noodzaak. Er kwam meer schwung in het spel van Mechelen, dat de ruimtes beter ging bespelen. Het mocht wel blij zijn dat Sayyadmanesh aan de overkant aarzelde bij de afwerking.

© photonews

Er leek nog altijd geen vuiltje aan de lucht voor Westerlo, tot Storm bij de eerste kans voor KV plots de 1-2 in de rechterhoek joeg. De thuisploeg had op hoekschop gelijk kunnen maken, als Ortakaya niet in de weg stond. Vlak nadien ging Alcocer op de counter alleen op doel af en de Costa Ricaan bleef koelbloedig: 1-3.

Penalty Pflücke zorgt niet meer voor kentering

Toch was het nog niet helemaal gespeeld, want de VAR kwam tussen voor een haakfout op Lauberbach. Pflücke maakte op strafschop nog de 2-3. Dat was geen aanleiding meer voor een comeback. De Wolf verijdelde eerst nog de 2-4, maar die score kwam toch nog op het bord via een rake kopbal van Frigan.