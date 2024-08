🎥 De gouden touch van Remco Evenepoel: Hoe veranderde hij de sfeer bij KV Mechelen?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op het moment dat KV Mechelen op achterstand stond tegen Westerlo was er ineens gejuich te horen. Dit was te danken aan Remco Evenepoel.

Dubbel Olympisch goud

Na het tijdrijden slaagde Remco Evenepoel erin om op zaterdag 3 augustus 2024 zich tot jongste gouden medaillewinnaar op de weg te kronen. Zo won hij zijn tweede gouden medaille in één week tijd. Een opmerkelijke prestatie van de jonge Belg.

In de voetbalwereld kreeg hij al het nodige lof Het 'Ketje' is dubbel Olympisch kampioen, voetbalwereld valt in zwijm, zelfs Thibaut Courtois reageert, maar bij KV Mechelen gingen ze nog een stap verder.

Moeilijke namiddag met een gouden randje

Voor de fans van KV Mechelen was het een moeilijke namiddag. Zij verloren uiteindelijk met 2-4 van Westerlo. Een pijnlijke nederlaag na het verdiende punt vorig weekend op het veld van Club Brugge.

Toen het 1-2 stond gingen de fans van KV Mechelen nochtans helemaal los. Dit had alles te maken met Remco Evenepoel. Het moment dat hij over de meet kwam in Parijs ontplofte het stadion. Zijn naam werd luid gescandeerd door de fans van KV Mechelen.

Een kippenvelmoment!