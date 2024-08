Het 'Ketje' is dubbel Olympisch kampioen, voetbalwereld valt in zwijm, zelfs Thibaut Courtois reageert

Remco Evenepoel heeft opnieuw goud gepakt op de Olympische Spelen. Een week na de tijdrit pakte Evenepoel ook goud in de wegrit. Hij is nu dubbel olympisch kampioen. En dat is er ook in de voetbalwereld op ingehakt.

Met 272,1 kilometer en 2825 hoogtemeters was de olympische wegrit een stevige wedstrijd. Zeker omdat het peloton maar uit 89 renners bestond en daarbij heel wat renners uit exotische landen die weinig kans maakten. Op 37 kilometer van de streep ging Evenepoel nog eens aan. Deze keer was het wel prijs. Evenepoel knalde in één ruk naar een groepje, die jacht maakten op leider Healy. Evenepoel ging meteen naar de kop en deed iedereen pijn. Olympisch kampioen (x2) Enkel Madouas kon Evenepoel nog volgen, maar ook hij moest Evenepoel op 15 kilometer van de streep laten gaan. Hij breidde zijn voorsprong snel uit naar een minuut en maar goed ook, want hij reed op zo'n 4 kilometer van de streep nog lek. Uiteindelijk reed hij ondanks een beetje paniek alsnog onbedreigd naar zijn tweede Olympische titel in een week. En dat zorgde ook voor heel wat reacties uit de voetbalwereld - Evenepoel heeft nu eenmaal een verleden bij Anderlecht en de jeugdlichtingen van de Rode Duivels. pic.twitter.com/AX0HlKJB6a — Pieter-Jan Claeysens (@PieterxJan) August 3, 2024 Waw, ongezien @EvenepoelRemco 👏🏼👏🏼👏🏼 — Steven Defour (@StevenDefour) August 3, 2024 Historic! 🇧🇪🥇 @EvenepoelRemco pic.twitter.com/36GRLHylhM — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) August 3, 2024