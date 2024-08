Een zakelijk Union wint zonder grote inspanningen van een strijdend Beerschot

Mede dankzij een vroege voorsprong moest Union niet doordrukken om als winnaar uit de bus te komen. Beerschot probeerde zich terug in de wedstrijd te knokken, maar moest de duimen leggen met 3-1 tegen Union.

Prachtig voetbalweer in Brussel waar Union en Beerschot klaar waren om hun eerste driepunter van het nog prille seizoen te veroveren. Bij Union kwamen El Hadj en Fuseini in de ploeg. Dirk Kuyt koos ervoor om met dezelfde 11 als tegen OH Leuven te starten.

Blitsstart van Union

De wedstrijd kon voor Union niet beter beginnen. Mohammed Fuseini ging door op de linkerkant en zette prima voor tot bij Eckert Ayensa en de aanvaller twijfelde niet. Na amper twee minuten voetballen schoot hij de thuisploeg op voorsprong.

Dan sloeg het noodlot voor Beerschot helemaal toe want Hervé Mattys, het hart van de verdediging, moest geblesseerd het veld verlaten. Marco Weymans werd zijn vervanger.

Union ging vol voor de aanval en Puertas met een prima schot, maar Matijas bracht redding. De doelman toonde zich, net als vorige week, dat hij een belangrijke schakel is bij Beerschot. Sterkhouder Davor Matijas is ambitieus met Beerschot: "We hebben getoond dat we dit niveau aankunnen!"

Union beloont zichzelf op een prima moment

Het tempo daalde in de loop van de eerste helft en hiervan profiteerde Beerschot. De bezoekers kwamen beter in de wedstrijd, maar dit zonder echt gevaarlijk te zijn.

Union controleerde de wedstrijd en zag hun kans via een stilstaande fase. Castro-Montes met een prima aangesneden hoekschop en Mac Allister zette de 2-0 ruststand op het scorebord.

Nu is het aan Beerschot om flitsend op het veld te komen

In het begin van de tweede helft was het dan weer Beerschot dan flitsend op het veld kwam. Charly Keita kon zich goed doorzetten tegen Mac Allister en Machida. De aanvaller van Beerschot twijfelde niet en schoot de bal voorbij Moris.

Dit doelpunt gaf Beerschot het nodige vertrouwen en ze kwamen beter in de wedstrijd. Dit resulteerde echter niet in grote kansen.

Kabbelende wedstrijd

De wedstrijd kabbelde verder zonder noemenswaardige grote kansen. Met het oog op Europees voetbal komende week voor Union koos Pocognoli ervoor om een aantal wissels door te voeren. Dit kwam het samenspel en tempo bij Union niet ten goede.

Bij Beerschot was het geloof er wel om een punt te pakken op het veld van Union, maar de uitvoering was onvoldoende. Sanusi was de motor op het middenveld en met een afstandsschot moest hij Moris dwingen tot een goede redding.

Cameron Puertas maakt het af

Eén van de weinige vloeiende aanvallen van Union in de 2de helft leverde direct een doelpunt op. Cameron Puertas ging op Matijas af en bleef rustig. De sterkhouder van Union behield zijn kalmte en legde de bal naast de doelman van Beerschot.

Bij de bezoekers zakte toen de moed in de schoenen. Ondanks de sterke start in de 2de helft bleven de bezoekers met lege handen achter en eindigde de wedstrijd in 3-1.