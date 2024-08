Kuyt trots ondanks nederlaag tegen Union SG: "Dan weet je het plots wel"

Beerschot heeft zijn tweede match in de Jupiler Pro League verloren. Union SG was met 3-1 te sterk voor de promovendus.

Beerschot had het in de eerste helft niet onder de markt tegen Union SG dat koste wat kost zijn eerste overwinning van het seizoen wou boeken.

“We wisten dat de tegenstander druk zou zetten en dat er ruimte zou liggen achter hun laatste linie. Daarin maakten we de verkeerde keuze in het begin. Door een eigen fout krijgen we de tegengoal. Daarna kwamen we langzaam in het spel”, vertelt trainer Dirk Kuyt bij Sporza.

Kuyt wilde een betere tweede helft zien van zijn ploeg. Hij wilde dat Beerschot er opnieuw een wedstrijd van maakte. Achteraf kan hij alleen maar trots zijn op zijn team.

“Hoe ze het veld opstappen, hoe ze de strijd aangaan mét voetbal, de tegenstander hun wil opleggen, een goal maken en nog wat kansen hadden op de aansluiting. Dan hoop je dat je in de laatste 10 minuten nog iets kan doen.”

Kuyt probeerde met enkele wissels nog het tij te keren, maar dat lukte niet. “Uiteindelijk staat de restdefensie één keer niet goed en dan weet je op welk niveau je speelt. Daar kunnen we enkel van leren. Op basis van die foutjes verlies je de wedstrijd.”

Kuyt was best tevreden. “Ik ben trots op hoe de jongens zich over de 2-0 hebben gezet en hoe ze in de tweede helft het veld opstapten. Dat past bij Beerschot en daar kunnen we mee verder.”