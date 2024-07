Sterkhouder Davor Matijas is ambitieus met Beerschot: "We hebben getoond dat we dit niveau aankunnen!"

Davor Matijas was vorig seizoen één van de sterkhouders bij Beerschot. Hij toonde tegen OH Leuven opnieuw dat hij de speler is om in het oog te houden bij Beerschot.

De 24-jarige Kroatische doelman kwam in de zomer van 2022 over van stadsgenoot Antwerp en heeft zich stelselmatig opgewerkt tot sterkhouder bij Beerschot. Terwijl hij bij Antwerp niet verder kwam dan één wedstrijd. Dit was de finale van de Croky Cup tegen Club Brugge, waar hij de netten schoonhield en de beker op zijn palmares kon zetten.

Zo is hij nu uitgegroeid tot een onmisbare schakel in de ploeg van Dirk Kuyt. Deze was na de wedstrijd tevreden over zijn Beerschot Een tevreden Dirk Kuyt ziet dat hij nog veel werk heeft bij Beerschot: "Er is een enorm verschil tussen 1A en 1B". Dit kwam mede dankzij de prima prestatie van Matijas in doel.

Hij heeft een hard hoofd

In het slot van de partij tussen Beerschot en OH Leuven zag het er even slecht uit voor de Kroatische doelman. Hij kwam namelijk met zijn hoofd tegen de doelpaal terecht na een redding. Na verzorging kon hij gelukkig terug verder.

"Ik ben in orde!", vertelde hij vlak na de wedstrijd. "Ik ben een doelman en dat is normaal. Ik ben hard en heb een hard hoofd dus alles in orde", vertelde hij met een lach op zijn gezicht.

Terugkeer naar de Jupiler Pro League

Matijas keert nu terug op het hoogste niveau. "Dit is waarvoor we vorig jaar hebben gevochten dus ik ben heel blij. Ik heb van de wedstrijd genoten. Ik vind dat we het zowel offensief als defensief heel goed hebben gedaan. Ondanks alle kritiek die we hebben gekregen", verklaarde Matijas na de wedstrijd.

Die kritiek lag hem duidelijk zwaar op de maag. "Het was moeilijk om zo aan het seizoen te beginnen. We zijn professionelen dus we moeten hiermee om kunnen. We hebben getoond dat we dit niveau aankunnen en nu gaan we verder", toont Matijas zich strijdbaar.