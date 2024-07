Een tevreden Dirk Kuyt ziet dat hij nog veel werk heeft bij Beerschot: "Er is een enorm verschil tussen 1A en 1B"

Een wedstrijd met weinig echte grote kansen, maar wel met inzet. Dirk Kuyt was tevreden, maar zag toch ook dat er nog veel werk aan de winkel is.

Beerschot en OH Leuven kwamen niet verder en een 0-0 gelijkspel. Beerschot en OH Leuven hebben nog heel wat werk voor de boeg deze zomer, maar dit was geen reden voor trainer Dirk Kuyt om ontevreden te zijn over zijn Beerschot.

Tevreden Dirk Kuyt

"Ik was zeer tevreden met de prestatie van de jongens", opende Kuyt de persconferentie. "Het is niet gemakkelijk van de divisie waar we van komen ineens een divisie hoger te komen. Tegelijkertijd te spelen tegen ploegen die kwestie van niveau een stuk hoger zijn dan wat we gewend zijn. Er is een enorm verschil tussen 1A en 1B in mijn beleving."

Een goed begin

Beerschot begon goed georganiseerd aan de partij en dit stemde Kuyt tevreden. "De jongens hebben een prima eerste helft gespeeld. Aan het einde van de eerste helft waren er een paar slordigheden", zag Kuyt toch wat verbeterpunten.

"Eén van de kwaliteiten van de tegenstander is de counter en daarvoor moesten we oppassen. Al bij al ben ik zeer tevreden met een punt", blikt Kuyt tevreden terug.

OH Leuven was beter de tweede helft

Kuyt gaf ook aan waarom hij tevreden was met een punt. "Je wil natuurlijk altijd winnen, maar op basis van de tweede helft moet je realistisch zijn. Onze krachten vloeiden weg", was Kuyt realistisch.

"Dit is niet onlogisch want we zitten nog in juli en volgens mij hebben meerdere ploegen hier last van. Velen voelen zich nog een beetje in de voorbereiding. Dus herken me in de woorden van de coach van de tegenstander (Garcia, n.v.d.r.) dat wij ook hieruit verder gaan bouwen", toont hij zijn bedoeling met Beerschot.