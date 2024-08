Sebastien Pocognoli met een pluim voor Beerschot en een veeg uit de pan naar zijn eigen ploeg

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union kon zonder groots voetbal zijn eerste driepunter van het kersverse seizoen grijpen in eigen huis tegen Beerschot. Hij ziet dat er nog heel wat werk aan de winkel is.

Union kon de 2de speeldag in de Jupiler Pro League in eigen huis al winnend afsluiten tegen Beerschot. Een zakelijk Union wint zonder grote inspanningen van een strijdend Beerschot De nieuwe trainer van Union zag goede zaken, maar toch ook dat er nog veel werk aan de winkel is bij de Brusselse club.

Sterke eerste helft

Union kwam na amper twee minuten al op voorsprong. Dit stemde Pocognoli natuurlijk tevreden. “Algemeen genomen ben ik tevreden over de eerste helft. Vooral in het eerste halfuur zat het goed qua druk en intensiteit bij ons. We speelden goed vooruit en stonden verdiend op voorsprong”, oordeelde Union-coach Pocognoli tegenover Sporza.

Er is nog wat werk aan de winkel

In de 2de helft ging het tempo naar beneden en dat wil Pocognoli anders zien. “De tweede helft was een andere wedstrijd en daar ben ik niet tevreden over, dat weten de spelers. Het tegendoelpunt toont aan waar het allemaal fout liep.”

Dit kwam mede door het roteren want Union heeft nog een druk programma voor de boeg in augustus. Dit mede met de Europese kwalificatiewedstrijden die hen nog wachten.

“We moeten nog werken aan consistentie in ons spel. Maar we beginnen nu aan onze marathon van de maand augustus met 3 punten. Dat is positief", onthoudt Pocognoli het positieve.

Respect voor Beerschot

Vooral in de 2de helft kwam Beerschot beter uit de startblokken. Dit zag bijvoorbeeld kapitein Ryan Sanusi ook Ryan Sanusi legt de vinger op de wonde waarom Beerschot verloor van Union

Pocognoli had dan ook niets dan respect voor de bezoekers uit Antwerpen. “Ook een pluim naar Beerschot dat naar hier kwam om te voetballen. Ze hebben ons in de problemen gebracht. Maar de overwinning was het belangrijkste voor mij vandaag”, sluit de jonge trainer af.