Ryan Sanusi legt de vinger op de wonde waarom Beerschot verloor van Union

Ryan Sanusi was de motor op het middenveld bij Beerschot. Hij ging met zijn Beerschot strijdend ten onder tegen Union. Hij legde ook direct na de wedstrijd de vinger op de wonde.

Beerschot ging strijdend ten onder tegen een Union dat duidelijk nog niet op kruissnelheid is. Een zakelijk Union wint zonder grote inspanningen van een strijdend Beerschot

De vinger op de wonde leggen bij Beerschot

"We beginnen slecht aan de eerste helft. Je krijgt meteen een doelpunt tegen. We waren duidelijk niet echt klaar om de wedstrijd op de juiste manier aan te pakken", was Sanusi eerlijk. "Na 20 minuten kwamen we iets beter in de wedstrijd. Jammer genoeg krijgen we toch nog een tweede doelpunt tegen", verklaarde hij tegenover de camera's van DAZN.

Beerschot kwam flitsend uit de kleedkamer

Beerschot kwam sterk uit de kleedkamer en dit resulteerde in een doelpunt van Charly Keita. "Uit de tweede helft kunnen we zeer veel goede zaken halen. We hebben echt gestreden en met een beetje geluk hadden we nog wel een doelpunt kunnen maken", was Sanusi tevreden over de mentaliteit bij Beerschot.

"Al bij al was het geen slechte prestatie, maar we gaan wel met nul punten naar huis", klinkt het uiteindelijk toch teleurgesteld bij Sanusi.

Leergeld betalen, maar ook positieve zaken

"We spelen op een hoger niveau en als je een paar kansen weggeeft dan gaat zeker een ploeg zoals Union daarvan profiteren en meteen scoren", is Sanusi realistisch.

"Hieruit moeten we leren, maar er zijn zeker veel goede zaken om mee te nemen naar Cercle volgende week. We kunne goed voetballen van achteruit, we zijn fysiek sterk en we komen tot kansen. Nu gaan we ons voorbereiden op Cercle", blikt Sanusi vooruit naar de wedstrijd in Jan Breydel komend weekend.