Roestig Gent krijgt deksel op de neus, Dender pakt drie gouden punten en begint fantastisch aan 1A

Na een gelijkspel tegen Union heeft Dender nu zijn eerste drie punten gepakt in 1A na de terugkeer. Een flauw en stroef Gent kon de openingstreffer wel nog uitwissen, maar in de slotfase was het Mohamed Berte die coach Vincent Euvrard zijn eerste drieklapper bezorgde.

In een schaars gevulde Planet Group Arena was er niet meteen groot verschil te zien tussen de G5-ploeg en de nieuwkomer in 1A. Meer nog, Dender voetbalde - meestal op de counter weliswaar - de beste kansen bij elkaar.

Soladio kreeg al vroeg een vrije schietkans, maar een vluchtschot was nog te veel gevraagd. Even later vergat de Gentse defensie dan weer even Ferraro, maar ook hij schoot de grote kans naast. Aan de overkant konden de Buffalo's daar enkel een Japanse combinatie tussen Yokota en Hong tegenover zetten, maar die laatste verprutste de huizenhoge mogelijkheid.

Tankverdediging bij Dender

Gent had dan wel het balbezit, maar deed er weinig mee. De driemansverdediging van Dender met afweertanks als Ruyssen, Cools en Pupe bleek echter niet makkelijk te passeren. Meer nog, toen Pupe eens mee oprukte, leverde hij zelfs de voorzet voor de openingsgoal van Soladio af.

© photonews

De Gentse defensie staat zeker nog niet op punt, want zowel Pupe als Soladio kregen enorm veel tijd en ruimte. Het is niet het enige waar Vrancken nog werk aan zal hebben. Gent voetbalde heel stroef/roestig die eerste helft. Verder dan één kans kwamen ze niet.

Gent (iets) beter uit de kleedkamer

De nieuwe trainer moet tijdens de rust wel de juiste snaar geraakt hebben, want Gent toonde een heel ander gezicht toen ze uit de kleedkamer kwamen. Al na twee minuten stond het gelijk. Een harde voorzet van Surdez werd door Yokota even hard ingeschoten.

Een goeie match werd het daarna niet, maar het bleef wel op en af gaan, zonder al te grote kansen. Vrancken heeft nog veel werk. En hij mag gerust nog wat nieuwe spelers krijgen van zijn bestuur. Hetzelfde geldt voor Vincent Euvrard, maar dit Dender is zeker geen vogel voor de kat.

Goeie organisatie en in aanval doen ze ook niet zomaar iets. Al zal er wel nog een creatieve speler moeten bijkomen. En ook een snelle flankspeler zou geen overbodige luxe zijn. Maar dat heeft Euvrard ook al laten weten aan zijn bestuur.

Gouden invaller

Gent kreeg wel nog de betere kansen, onder meer via Gudjohnsen, maar doelman Verrips stond pal. Vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kregen de Buffalo's het deksel echter op de neus. Invaller Mohamed Berte hield Watanabe goed in zijn rug en schoot onhoudbaar binnen vanuit de draai.

De van Oostende overgekomen spits zou wel eens heel belangrijk kunnen worden. Met 4 op 6 is de terugkeer alvast geslaagd te noemen. Al de punten die ze nu pakken, kunnen in de eindafrekening zwaar doorwegen.