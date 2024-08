Charleroi maakt 45 minuten heel veel indruk tegen abominabel STVV

STVV en Charleroi sloten de voetbalavond af op de Belgische velden. En al na 45 minuten was de match eigenlijk in een beslissende plooi gelegd, waardoor we na de pauze een langgerekte geeuw kregen. De Henegouwers maakten indruk in de eerste helft.

STVV wilde van zijn eerste thuiswedstrijd gebruik maken om de nul weg te vegen en kreeg met Charleroi een interessante tegenstander voor de kiezen. Ook de Zebra's wilden echter indruk maken en dat zouden ze ook doen. In een weergaloze eerste helft tikten ze de thuisploeg helemaal van de mat. Antoine Bernier kwam in het eerste kwartier al een paar keer piepen, na een fout van Coppens op hem ging de bal op de stip en kon Heymans er 0-1 van maken. Heymans en Bernier delen de lakens uit Het was het begin van een dol halfuur, waarbij de Kanaries soms niet wisten wat hen overkwam. Heymans kon op het halfuur een diepe bal van Zorgane meteen over Coppens werken, een heerlijk doelpunt van de kapitein. Ook de 0-3 mocht er wezen. Na een heel mooi uitgesponnen aanval was het Petris die de bal op de achterlijn achteruit kon leggen, waardoor het voor Parfait Guiagon een koud kunstje werd om binnen te trappen. Tweede helft een maat voor niets En nog voor de rust was het zelfs al 0-4 via een zeer sterke Bernier. STVV tegen het canvas, de supporters kwamen met flink wat kritiek en zelfs al fluitconcerten voor hun eigen spelers. Na de rust inspireerde dat zeker niet. Er was wel nog een soort van eerredder op het uur na een foutje van de bezoekende doelman, maar verder dan 1-4 kwam STVV niet meer. De tweede helft werd vooral gekenmerkt door een steeds lager wordend tempo, maar de zege kwam dus nooit meer in het gedrang.