Lattanzio komt met duidelijke reactie op uitlatingen van misnoegde STVV-fans

STVV begon met een nul op zes aan de competitie. De nederlaag van zaterdagavond tegen Sporting Charleroi was voor veel fans al de druppel.

Amper twee speeldagen zijn we ver en de supporters van STVV zijn duidelijk niet tevreden met de gang van zaken. De ploeg verloor op een ontluisterende manier van Charleroi.

“Onze jonge en onervaren ploeg had het moeilijk tegen een ploeg die met veel overtuiging speelde”, zei trainer Christian Lattanzio achteraf aan Het Belang van Limburg. “We speelden niet met het plezier en het geloof dat ik wilde terugzien bij mijn spelers. We konden ook beter doen bij de tegendoelpunten. De foutjes die we daar maakten, betaalden we cash.”

De wedstrijd was aan de rust al gespeeld. “Onze tweede helft was veel beter”, ging de trainer verder. “We vingen Charleroi vlot op en creëerden enkele kansen vanuit de opbouw. Die tweede helft moet ons fundament vormen voor de komende weken.”

De ploeg verloor veel kwaliteit in het tussenseizoen en het aantal nieuwkomers bleef tot op vandaag beperkt tot twee versterkingen. Lattanzio had alvast een boodschap voor de misnoegde fans.

Publiekslieveling Bertaccini aan de kant

“Als club wisten we dat de eerste wedstrijden moeilijk zouden worden, wetende dat we ook enkele pionnen zouden missen omwille van de Olympische Spelen. Ik snap de frustratie van de fans, maar ik vraag ze om geduld. Het bestuur weet wat we nodig hebben. We zullen beter worden als ploeg.”

Lattanzio hield publiekslieveling Adriano Bertaccini al twee matchen op de bank. De fans scandeerden de hele wedstrijd door zijn naam.

“Ik begrijp dat de supporters hun favoriet hebben, maar ik spreek liever over de spelers die op het veld stonden. Ik heb met niemand een probleem en maak mijn keuzes op basis van wat ik tijdens de week zie op training en waarvan ik denk dat ze het beste zijn voor de ploeg.”