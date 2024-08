Speeldag 2, maar Borkelmans ziet het al erg somber in voor deze JPL-club: "Met deze trainer komen ze dit seizoen in de problemen"

STVV heeft zijn seizoensstart helemaal gemist. Een nederlaag bij Anderlecht valt nog te begrijpen, maar 0-4 achterstaan bij de rust tegen Charleroi is al moeilijker om te verantwoorden.

STVV verloor eerst met 1-0 van Anderlecht om dan dit weekend met 1-4 de boot in te gaan tegen Charleroi, dat enkele maanden geleden nog tegen de degradatie moest strijden.

Vital Borkelmans heeft er geen goed oog in. "Met deze trainer komt STVV dit seizoen in de problemen", begint hij snoeihard bij Het Belang van Limburg.

"Het is misschien wat vroeg om dat nu al te verkondigen, maar wat ik in de eerste twee wedstrijden van STVV heb gezien, stelt me allesbehalve gerust. Net als op Anderlecht werd er alleen maar aan verdedigen gedacht."

"Vorige week lukte dat nog behoorlijk, maar tegen een ontketend Charleroi werden ook de defensieve gebreken pijnlijk blootgelegd. Bij de rust stond het al 0-4. Sorry, maar dan heeft het publiek overschot van gelijk als ze hun onvrede uiten", klonk het.

De Truiense fans lieten namelijk duidelijk merken dat dit absoluut niet is wat ze willen zien. Er klonken gezangen als: "In tweede klasse ‘ist’ ook plezant" en "We are f*cking sh*t".