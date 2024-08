"In tweede klasse 'ist' ook plezant" en "We are f*cking sh*t": STVV-fans laten geen spaander heel van eigen ploeg na dramatische avond, coach roept op tot kalmte

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV beleefde een verschrikkelijke avond in eigen huis tegen Charleroi. Bij de rust stonden de Kanaries al 0-4 achter tegen de Zebra's.

STVV zag deze zomer al helf de basisploeg van afgelopen jaar vertrekken. Dat terwijl er veel te weinig vervanging werd gehaald tegen de competitiestart.

Dat betalen de Limburgers nu cash. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen was op zijn minst een ramp te noemen. Na één helft spelen stond STVV al 0-4 achter.

Zahiroleslam maakte er op het uur nog wel 1-4 van, maar de schade was te groot om alles nog te herstellen. Na afloop waren de Truiense fans echt niet mals voor de spelers.

Volgens Het Laatste Nieuws klonken er gezangen als: "Bloed, zweet en tranen", "In tweede klasse ‘ist’ ook plezant", "Wij hebben schijt aan het beleid" en "We are f*cking sh*t".

Niet ideaal om op speeldag 2 al in deze situatie te zitten. Na de 1-0 nederlaag tegen Anderlecht op de eerste speeldag blijft STVV nu achter met 0 op 6.

Coach Christian Lattanzio had het na afloop nog over deze gezangen. "Dit is niet het goede moment om extra druk uit te oefenen", vertelde hij volgens HLN

"Ik heb respect voor onze fans, maar hoorde enkele gezangen... Ik denk niet dat we ‘sh*t’ waren, de tweede helft voetbalden we soms goed. De club weet dat er nog versterking gehaald moet worden, maar ik vraag aan de fans om achter de jongens te blijven staan."