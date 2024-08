Analist scherp voor bestuur van STVV: "Niet verantwoord om te doen"

STVV verloor met zware 1-4-cijfers van Charleroi. De fans hadden de eerste thuiswedstrijd totaal anders voorgesteld.

STVV kwam op de openingsspeeldag bijna tot een gelijkspel op RSC Anderlecht, maar in de tweede partij werden de Kanaries met de neus op de feiten gedrukt.

De zorgen die veel mensen voor de start van de competitie hadden werden extra in de verf gezet. Deze ploeg zal het heel moeilijk hebben om te overleven.

Dat Thorsten Fink en heel wat sterkhouders vertrokken mag volgens Vital Borkelmans geen excuus zijn voor de slechte resultaten en het ditto voetbal.

Sterkhouders weg bij STVV

“Ook het sportieve beleid mag eens goed in de spiegel kijken”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Ze gaan uit een ander vaatje moeten tappen. Het is niet verantwoord om je ploeg zo aan het seizoen te laten beginnen.”

“Als je al je sterkhouders verkoopt, dan moet je er toch al minstens één of twee hebben vervangen voor de start van de competitie. Dat in combinatie met een trainer zonder ervaring zorgt ervoor dat ik STVV op dit moment een heel moeilijk seizoen zie doormaken.”

Borkelmans had het graag anders zien lopen, maar de gevolgen zijn niet te overzien. “Dat is jammer want de club zat vorig seizoen duidelijk in de lift. Met dit soort voetbal vrees ik dat de tribunes snel weer gaan leeglopen.”