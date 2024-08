Brian Riemer wil zijn keuzes met plezier uitleggen: "Ga me niet bezighouden met die enkele supporters"

Brian Riemer werd zondag door een deel van de meegereisde supporters op de korrel genomen. Zeker nadat hij Kasper Dolberg van het veld haalde voor Luis Vazquez. Die laatste had echter een groot aandeel in de winnende goal.

Riemer kreeg gelijk met zijn wissels, want Vazquez veroverde de bal en Ashimeru scoorde de winnende treffer. Maar bij het paars-witte bestuur kwamen de kreten van de aanhang wel zwaar aan, gezien ze het op dit moment nog niet verwacht hadden.

De ploeg is immers nog in volle opbouw en elk gewonnen punt is meer dan welkom tot Jesper Fredberg klaar is met zijn werk. "Er zijn de basisspelers, de reservespelers en de supporters," benadrukte Brian Riemer achteraf.

"Die laatsten hebben recht op hun mening, maar ze kennen niet altijd de situatie. In dit soort wedstrijden hebben we basisspelers en reservespelers nodig die 100% geven. Kasper Dolberg is nog niet op 100% sinds zijn terugkeer van vakantie en kan beter 75 minuten spelen."

Riemer wil zich dan ook niet te veel aantrekken van wat er zondag gebeurde op de Bosuil. "Persoonlijk voel ik de steun van de club en de fans en ik ga me niet bezighouden met deze reactie van enkele supporters", klonk het.

Wel doet hij er goed aan om straks wel voor een meer aanvallende spelvorm te kiezen. En vooral: een systeem om meer kansen te creëren. Want bij Anderlecht is de manier waarop nog altijd belangrijk voor de supporters. Remember René Weiler...