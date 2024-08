Moest Alderweireld rood krijgen? Stevige kritiek op Antwerpse kapitein

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Royal Antwerp FC verloor vanmiddag met 1-2 van RSC Anderlecht. Kapitein Toby Alderweireld kreeg de nodige kritiek over zich heen.

Royal Antwerp FC is er niet in geslaagd een tweede overwinning van het seizoen te boeken. Een efficiënt Anderlecht pakte de drie punten op de Bosuil.

Toby Alderweireld was betrokken bij het doelpunt van Royal Antwerp FC, maar op sociale media is er vooral veel kritiek op de Antwerpse kapitein. Zijn spel was goed, maar geregeld op het randje.

Er werd ook geregeld verwezen naar de ellebogen die Alderweireld uitdeelde tijdens de wedstrijd. Daarvoor had hij zeker een kaart kunnen krijgen.

Alderweireld ontsnapte meer dan één keer aan een tweede gele kaart en dus rood, maar bleef vooral in beeld komen terwijl hij aan het mekkeren was bij de scheidsrechter.

Heel veel fans vinden de houding van Alderweireld niet correct. Hij krijgt dan ook veel strenge reacties op zijn gedrag te zien. Een fan vond zelfs dat Alderweireld enorm ‘opgefokt’ op het veld stond. Hieronder kan je enkele reacties lezen...

Alderweireld veel te veel mekkeren, moest er al lang afgelegen hebben me 2 ellebogen. Wa een bleine geworden bij Antwerp 🤣#antand — Jarno (@JCHawkk) August 4, 2024

Alderweireld dient zo’n elleboog toe, en gaat dan klagen dat de speler pijn heeft… wat een idioot #ANTAND — Zijn we weer (@ZijnWW) August 4, 2024

#ANTAND elleboog van Alderweireld eigenlijk 2 de geel !!! Antwerp komt hiermee goedkoop weg — Johnny Vddriessche (@JohnnyVDD) August 4, 2024