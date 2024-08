Had Antwerp een strafschop moeten krijgen tegen Anderlecht? Jonathan Lardot spreekt klare taal: "Ze wilden de ref beïnvloeden"

Anderlecht kon afgelopen weekend op het veld van Antwerp gaan winnen. Antwerp ging nog wel op zoek naar de gelijkmaker maar vond die niet. Na afloop vonden ze bij Antwerp dat er wel een penalty had mogen volgen na een fout op Toby Alderweireld.

In de slotfase van de wedstrijd ging Toby Alderweireld neer nadat hij in de rug geduwd werd door Jan-Carlo Simic. Er werd geen strafschop voor gefloten, al hadden ze die bij Antwerp wel graag gezien.

Jonathan Lardot gaf bij 'Under Review' meer uitleg. "Om eerlijk te zijn vind ik die fase zeer licht. Je hebt het zelf perfect gezegd (tegen de presentator n.v.d.r.), ze zoeken naar de gelijkmaker. Ze zoeken naar een element om de scheidsrechter eventueel te beïnvloeden", verwijt hij Antwerp.

"Ik ben tevreden dat Erik (Lambrechts) sterk is gebleven. Natuurlijk, als we de beelden bekijken in slow-motion, zien we wel contact. De gevaarlijke kant van slow-motion is dat we meer in detail zien. Je ziet meer contact. Zo kunnen we een fase op een verkeerde manier interpreteren", gaat Lardot verder.

"Daarom is het belangrijk dat de VAR altijd een beslissing neemt op basis van de echte snelheid. Op basis daarvan kunnen we niet duidelijk zeggen of Alderweireld beïnvloed werd door dat contact om de bal te koppen."

"Als Erik hier een strafschop had gefloten, dan had de VAR zeker niet mogen tussenkomen. Want er is wel contact. Om tussen te komen, hebben we ook bewijzen nodig. Hier hebben we dat niet. We verwachten een strafschop bij duidelijk foutief contact. Onze 'line of intervention' is redelijk hoog, want wij willen denken in het voordeel van het voetbal", besluit Lardot.