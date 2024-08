Neerpede-boy zal moeten strijden voor zijn plaats: "Ik ben blij dat hij er is"

Bij Anderlecht heeft Jesper Fredberg een versnelling hoger geschakeld. Met Thomas Foket werd een extra rechtsachter gehaald. En niet zomaar eentje. Killian Sardella zal top moeten blijven om zijn plaats te behouden.

De komst van Foket zorgde blijkbaar wel al voor een boost bij Sardella, die de openingsgoal op Antwerp toch voor een groot deel op zijn rekening mag schrijven. Al zal hij uiteindelijk waarschijnlijk geen assist krijgen omdat Senne Lammens de bal in eigen doel duwde.

Sardella ziet dat echter anders. "Tuurlijk gaf ik een assist. Ik won mijn duel en Dolberg scoorde. Het is geen own goal van de keeper, want hij miste gewoon zijn redding. Ik ben benieuwd naar het rapport van de scheidsrechter om te zien of het als een eigen doelpunt wordt beschouwd."

"Het zou frustrerend zijn om die assist niet te krijgen. Voetbal is steeds meer gebaseerd op statistieken. Als rechtsback wordt van ons verwacht dat we assists geven. Als je er aan het eind van het seizoen eentje extra hebt, kan dat alles veranderen."

Al zal Brian Riemer zijn inspanning wel waarderen. Dat zal ook nodig zijn met de concurrentie van Foket. "Anderlecht is een grote club waar concurrentie nodig is. Dus ik ben blij dat hij er is. Dit seizoen spelen we in Europa, het zal onmogelijk zijn voor een speler om meer dan 50 wedstrijden te spelen."

"En intussen zal ik vechten voor mijn plek. Als er geblesseerden zijn, wil ik wel aan de linkerkant invallen. Maar mijn plek is aan de rechterkant", aldus de man die zijn contract verlengde. "Het is uitgesloten dat ik nog vertrek deze transferperiode. Mijn voornaamste wens was om te blijven. De interesse van Duitse clubs, zoals Werder? Er was interesse, maar die was niet zo concreet als er in de kranten stond..."