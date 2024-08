Anderlecht-fans zijn zwaar onder de indruk van Fredberg-transfer: "Goed gegeten als kind"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jan-Carlo Simic heeft één volledige match nodig gehad om iedereen bij Anderlecht te overtuigen. De Duitse verdediger die bij Inter werd weggehaald, blijkt een monster te zijn in de defensie.

Simic heeft de steun van de fans verworven. Die kirren van plezier over zijn onverzettelijke manier van spelen. Hij heeft dan niet de technische kwaliteiten van Zeno Debast, maar hij is op zijn 19de duidelijk een meer pure verdediger dan het Neerpede-product.

“Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld, maar hij heeft nog veel te leren en te bewijzen. Vergeet niet dat hij pas 19 jaar is, ook al lijkt hij ouder", zei Brian Riemer na de match tegen Antwerp.

"Hij is zo groot en robuust dat je zou denken dat hij goed gegeten heeft als kind (lacht). We hebben hem voor de leeuwen gegooid omdat we geen alternatief hebben, en hij heeft het goed gedaan."

Simic zelf koos voor het nummer 4, een nummer dat ooit gedragen werd door niemand anders dan Vincent Kompany. Al heeft hij een ander idool. Eentje dat niet verrassend is voor een jongen die op zijn 17de naar het Calcio trok.

"Mijn grootste voorbeeld is Paolo Maldini, maar ik heb uiteraard genoten van de prestaties van Kompany bij Manchester City. Wat ik van mijn wedstrijd vind? Ik ben tevreden, hoewel ik nog vooruitgang moet boeken op het gebied van mijn positie en communicatie met mijn teamgenoten."