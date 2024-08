Vincent Janssen neemt zijn verantwoordelijkheid op voor nederlaag tegen Anderlecht

Royal Antwerp FC slaagde er niet in zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen te winnen. The Great Old ging met 1-2 onderuit tegen RSC Anderlecht.

Royal Antwerp FC schoot maar liefst 29 keer op doel in de wedstrijd tegen RSC Anderlecht. Voor een absolute topper is dat een bijzonder hoog aantal. Zeven stuks belandden tussen de palen. Gyrano Kerk was de man die het Antwerpse doelpunt scoorde, maar hij vond dat Antwerp niet verdiende om te verliezen. “Als er één ploeg verdiende te winnen, waren wij het”, zei Kerk aan Gazet van Antwerpen. “Maar het probleem was de efficiëntie. Iets wat ons vorig seizoen al vaker parten speelde, alleen is het nu extra zuur, in onze eerste thuiswedstrijd van het seizoen.” Al vond Kerk ook dat zijn ploeg een penalty verdiende. Dat bevestigt ook Vincent Janssen die naar eigen zeggen foutief afgestopt werd door Simic. “Hij had me met twee handen vast, maar volgens de scheids was er niks aan de hand”, aldus de spits. Janssen neemt alvast zijn verantwoordelijkheid voor de nederlaag. “Persoonlijke momentjes lagen aan de basis van de tegengoals, maar dat is zoals een aanvaller die vergeet om de bal binnen te schieten, en dat was vandaag zeker het geval bij ons.”